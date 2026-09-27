Неделя на путешествие. Куда поехать с детьми на осенних каникулах
Вместо школьного звонка и классов — шум моря, старинные улочки или золотые аллеи Подмосковья. Осенние каникулы легко превратить в теплое семейное путешествие. Туроператоры назвали самые востребованные направления, а 360.ru собрал маршруты, цены и идеи для поездок с детьми.
Сначала даты — потом билеты
Ежегодно Минпросвещения рекомендует школам примерный график каникул, чтобы дети успевали отдохнуть и не переутомлялись. В 2026/27 учебном году ведомство предложило отвести на каждый период отдыха не менее девяти дней.
При обучении по четвертям осенние каникулы рекомендовали провести с 26 октября по 3 ноября. К этим дням прибавятся выходные 24 и 25 октября, а также День народного единства — 4 ноября. Суммарно дети будут отдыхать 12 дней. При триместровой системе школьники не будут учиться дважды: с 5 по 11 октября и с 16 по 22 ноября.
Точное расписание зависит от учебного графика конкретной школы и принятой системы обучения. Перед покупкой билетов родителям важно уточнить даты в учебном заведении.
Куда поехать с семьей на каникулы
По данным Российского союза туриндустрии, в нынешнем сезоне семьи и школьные группы бронировали поездки по России менее активно, чем год назад. Среди популярных направлений — Подмосковье, Краснодарский и Приморский края, Татарстан, Минеральные Воды, Дагестан и города Золотого кольца.
Индивидуальные туристы чаще выбирают Москву, Петербург, Казань, Калининград и Сочи.
Для короткой поездки турагенты рекомендовали Казань: трехдневный групповой тур с экскурсиями по городу, в Свияжск и Иннополис обойдется от 24,5 тысячи рублей на 10 детей и одного взрослого. Дорога в эту сумму не входит. Поездки к морю — в Краснодарский или Приморский края — потребуют больше времени, поэтому для коротких осенних каникул удобнее выбрать близкое направление.
Интересные места для каникул в Подмосковье
Московская область в этом году оказалась в числе наиболее востребованных направлений для семейных поездок с детьми. По статистике «Слетать.ру», на нее пришлось 11% продаж туров с детьми. Подтвердили такую тенденцию и другие туроператоры.
В топе у нас идут Подмосковье, Анапа, средняя полоса России, Сочи, Минеральные Воды. Здесь спрос превышает показатели год к году на 5%.
Евгения Кизей
Директор по продукту компании «Мультитур»
Подмосковье подойдет как для коротких выездов, так и для остановки во время путешествия по Центральной России. Вот несколько идей для осеннего семейного маршрута:
Сергиев Посад: лавра и Музей игрушки
Маршрут: начните прогулку с Троице-Сергиевой лавры, затем отправляйтесь в Музей игрушки. Такой план соединит знакомство с историей города и занятную для детей музейную остановку.
Сколько стоит: территория лавры и многие храмы доступны бесплатно; музеи и экскурсии оплачиваются отдельно. Билет в Музей игрушки стоит ориентировочно 300–500 рублей.
Как добраться: около 70 километров от Москвы. До Сергиева Посада удобно доехать электричкой с Ярославского вокзала.
Абрамцево: усадьба и осенняя прогулка
Маршрут: осмотрите усадебный дом, мастерские и церковь, а после пройдитесь по парку. История Абрамцева связана с русской литературой и искусством; осенью сюда едут прежде всего ради старинной архитектуры и прогулки среди деревьев.
Сколько стоит: вход в парк — примерно 30–60 рублей, комплексный билет — от 300–500 рублей.
Как добраться: около 60–65 километров от Москвы. До станции Абрамцево можно доехать электричкой с Ярославского вокзала, а затем пройти пешком.
Коломна: кремль и Музей пастилы
Маршрут: погуляйте по территории Коломенского кремля, а затем посетите Музей пастилы. Театрализованная программа расскажет об истории знаменитого лакомства и купеческом быте.
Сколько стоит: экскурсия в Музей пастилы обойдется примерно в 1000–1150 рублей. Билеты в отдельные музеи обойдутся от 600 рублей. Групповой обзорный тур по кремлю до пяти человек — около 4000 рублей.
Как добраться: около 115 километров от Москвы. До Коломны можно доехать электричкой с Казанского вокзала или автомобилем. Экскурсию в Музей пастилы лучше забронировать заранее.
Приокско-Террасный заповедник: прогулка на природе
Маршрут: отправляйтесь на экскурсию по природной территории и в питомник зубров. Это активный вариант для детей, которым интереснее увидеть животных и провести время на свежем воздухе, чем ходить по музейным залам.
Сколько стоит: ориентировочно 200 рублей для ребенка и 600 рублей для взрослого. Экскурсию нужно согласовать заранее.
Как добраться: около 100 километров от Москвы, удобнее всего ехать на автомобиле.
Как выбрать маршрут и поготовиться к поездке
Для поездки без автомобиля подойдет Сергиев Посад, для прогулки по усадебному парку — Абрамцево, за историей и гастрономическими впечатлениями лучше отправиться в Коломну. Приокско-Террасный заповедник можно выбрать, если детям интересны животные и они готовы к долгой прогулке. Проверьте расписание и цены на официальных сайтах, не планируйте больше двух остановок в день. С маленькими детьми лучше и вовсе ограничиться одной локацией.
Осенью погода переменчива: одевайте детей слоями, возьмите запасные носки и непромокаемую обувь. Если едете на машине, учитывайте возможные пробки на популярных трассах.
Подмосковье легко подстроить под настроение семьи: сегодня отправиться к животным, в другой раз — гулять по старинному городу или усадебному парку. Именно такие поездки, без спешки и обязательной программы, часто и становятся самыми теплыми семейными воспоминаниями.