Сегодня 04:30 Неделя на путешествие. Куда поехать с детьми на осенних каникулах Фото: Huang Jinguo/ZUMAPRESS.com/Global look press / www.globallookpress.com Общество

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Вместо школьного звонка и классов — шум моря, старинные улочки или золотые аллеи Подмосковья. Осенние каникулы легко превратить в теплое семейное путешествие. Туроператоры назвали самые востребованные направления, а 360.ru собрал маршруты, цены и идеи для поездок с детьми.

Сначала даты — потом билеты Ежегодно Минпросвещения рекомендует школам примерный график каникул, чтобы дети успевали отдохнуть и не переутомлялись. В 2026/27 учебном году ведомство предложило отвести на каждый период отдыха не менее девяти дней. При обучении по четвертям осенние каникулы рекомендовали провести с 26 октября по 3 ноября. К этим дням прибавятся выходные 24 и 25 октября, а также День народного единства — 4 ноября. Суммарно дети будут отдыхать 12 дней. При триместровой системе школьники не будут учиться дважды: с 5 по 11 октября и с 16 по 22 ноября. Точное расписание зависит от учебного графика конкретной школы и принятой системы обучения. Перед покупкой билетов родителям важно уточнить даты в учебном заведении.

Фото: РИА «Новости»

Куда поехать с семьей на каникулы По данным Российского союза туриндустрии, в нынешнем сезоне семьи и школьные группы бронировали поездки по России менее активно, чем год назад. Среди популярных направлений — Подмосковье, Краснодарский и Приморский края, Татарстан, Минеральные Воды, Дагестан и города Золотого кольца. Индивидуальные туристы чаще выбирают Москву, Петербург, Казань, Калининград и Сочи. Для короткой поездки турагенты рекомендовали Казань: трехдневный групповой тур с экскурсиями по городу, в Свияжск и Иннополис обойдется от 24,5 тысячи рублей на 10 детей и одного взрослого. Дорога в эту сумму не входит. Поездки к морю — в Краснодарский или Приморский края — потребуют больше времени, поэтому для коротких осенних каникул удобнее выбрать близкое направление.

Фото: РИА «Новости»

Интересные места для каникул в Подмосковье Московская область в этом году оказалась в числе наиболее востребованных направлений для семейных поездок с детьми. По статистике «Слетать.ру», на нее пришлось 11% продаж туров с детьми. Подтвердили такую тенденцию и другие туроператоры.

В топе у нас идут Подмосковье, Анапа, средняя полоса России, Сочи, Минеральные Воды. Здесь спрос превышает показатели год к году на 5%. Евгения Кизей Директор по продукту компании «Мультитур»

Подмосковье подойдет как для коротких выездов, так и для остановки во время путешествия по Центральной России. Вот несколько идей для осеннего семейного маршрута: Сергиев Посад: лавра и Музей игрушки Маршрут: начните прогулку с Троице-Сергиевой лавры, затем отправляйтесь в Музей игрушки. Такой план соединит знакомство с историей города и занятную для детей музейную остановку. Сколько стоит: территория лавры и многие храмы доступны бесплатно; музеи и экскурсии оплачиваются отдельно. Билет в Музей игрушки стоит ориентировочно 300–500 рублей. Как добраться: около 70 километров от Москвы. До Сергиева Посада удобно доехать электричкой с Ярославского вокзала. Абрамцево: усадьба и осенняя прогулка Маршрут: осмотрите усадебный дом, мастерские и церковь, а после пройдитесь по парку. История Абрамцева связана с русской литературой и искусством; осенью сюда едут прежде всего ради старинной архитектуры и прогулки среди деревьев. Сколько стоит: вход в парк — примерно 30–60 рублей, комплексный билет — от 300–500 рублей. Как добраться: около 60–65 километров от Москвы. До станции Абрамцево можно доехать электричкой с Ярославского вокзала, а затем пройти пешком.

Фото: Один из залов усадебного дома в музее-заповеднике «Абрамцево» / РИА «Новости»

Коломна: кремль и Музей пастилы Маршрут: погуляйте по территории Коломенского кремля, а затем посетите Музей пастилы. Театрализованная программа расскажет об истории знаменитого лакомства и купеческом быте. Сколько стоит: экскурсия в Музей пастилы обойдется примерно в 1000–1150 рублей. Билеты в отдельные музеи обойдутся от 600 рублей. Групповой обзорный тур по кремлю до пяти человек — около 4000 рублей. Как добраться: около 115 километров от Москвы. До Коломны можно доехать электричкой с Казанского вокзала или автомобилем. Экскурсию в Музей пастилы лучше забронировать заранее. Приокско-Террасный заповедник: прогулка на природе Маршрут: отправляйтесь на экскурсию по природной территории и в питомник зубров. Это активный вариант для детей, которым интереснее увидеть животных и провести время на свежем воздухе, чем ходить по музейным залам. Сколько стоит: ориентировочно 200 рублей для ребенка и 600 рублей для взрослого. Экскурсию нужно согласовать заранее. Как добраться: около 100 километров от Москвы, удобнее всего ехать на автомобиле.

Фото: РИА «Новости»