Базовый новогодний декор для дома обойдется россиянам примерно в пять тысяч рублей

В первой половине октября спрос на елочные игрушки на онлайн-площадках вырос в 3,3 раза к тому же периоду прошлого года. Россияне начали готовиться к празднику раньше обычного, сообщает Ura.ru .

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых рассказал, что сезонный спрос обычно появляется в октябре и усиливается к ноябрю–декабрю. В приоритете у покупателей — украшения для елки, сервировка и упаковка подарков, передает радио Sputnik.

По данным онлайн-площадок, спрос на гирлянды вырос почти втрое, на искусственные елки — в 1,4 раза, на фигурки Деда Мороза и Снегурочки — почти вдвое. Новогодние салфетки стали покупать в 5,1 раза чаще, скатерти — в 2,4 раза. Спрос на подарочные коробки увеличился в 2,4 раза, на ленты — в 2,5 раза, на бумагу — в 2,1 раза.

По оценке Молодых, елка, гирлянда, игрушки, мишура и верхушка обойдутся в 4,8–5,2 тысячи рублей. Ориентир для искусственной елки — 3,6–3,7 тысячи рублей, электрической гирлянды — около 600 рублей, набора шаров — около 500 рублей.

Эксперт уточнил, что ценовые ориентиры основаны на открытых данных прошлого сезона. В этом сезоне он ожидает подорожания, но точных данных за 2026 год пока нет.