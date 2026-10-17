Товарооборот России с Индонезией вырос на 21,6% в 2025 году

Товарооборот между Россией и Индонезией по итогам 2025 года достиг 4,84 миллиарда долларов (404,7 миллиарда рублей). Об этом сообщила пресс-служба координирующего министерства по вопросам экономики Индонезии.

В 2024 году объем торговли составлял 3,98 миллиарда долларов (332,8 миллиарда рублей), в сравнении показатель вырос на 21,6%. Данные опубликовали по итогам встречи главы ведомства Аирлангги Хартарто с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, состоявшейся накануне в Богоре.

«Мы намерены содействовать увеличению торговли и инвестиций, расширять партнерство между деловыми кругами», — отметил Хартарто.

Стороны обсудили усиление связей между предприятиями, совместную работу в авиапромышленности и судостроении и соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом.

Ранее подмосковный производитель начал регистрацию ветпрепаратов в Индонезии.