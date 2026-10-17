В Польше на границе с Украиной появились длинные очереди из грузовиков

В Польше на границе скопились огромные очереди в несколько километров длиной из грузовых автомобилей, желающих выехать на Украину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой агентство РАР.

На пограничном переходе в Дорохуске выстроились порядка 900 грузовиков. Прохода через таможню им приходится ждать около 40 часов.

Южнее, на переходе в Гребенне проехать немного проще — водители проводят в очереди около 25 часов.

Перед выходными и праздниками поток машин через границу обычно становится больше на несколько десятков процентов, пояснил пресс-секретарь Налоговой палаты в Люблине Михал Дерусь.

Также проблемы создают оповещения о воздушной тревоге, которые публикуют власти якобы из-за действий российской авиации на Украине. За 12-часовую смену таможенников приходит до 10 таких предупреждений, и каждый раз работу приостанавливают.

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что из-за перекрытия черноморских портов сухопутные КПП перегружены.