Новак раскрыл перспективы поставок российского дизеля на мировой рынок

Новак: Россия выйдет на поставки дизтоплива на мировой рынок в 3-3,5 млн тонн

Россия в ближайшие два-три месяца выйдет на объем экспорта дизтоплива до 3,5 миллиона тонн. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак ИС «Вести» .

«И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объем 3-3,5 миллиона тонн в месяц поставок на мировые рынки», — сказал он.

Новак напомнил, что примерно такие объемы фиксировали до кризисных времен.

Вице-премьер подчеркнул, что мощности российских нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. По его мнению, поставки на мировые рынки позволят сбалансировать спрос и предложение.

«И мы это уже видим в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5-6%», — заключил Новак.

Ранее министр финансов США Скотт Бесент назвал сделку по поставке российского топлива выгодной для американцев.