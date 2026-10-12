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    Новак раскрыл перспективы поставок российского дизеля на мировой рынок

    Новак: Россия выйдет на поставки дизтоплива на мировой рынок в 3-3,5 млн тонн

    Фото: РИА «Новости»

    Россия в ближайшие два-три месяца выйдет на объем экспорта дизтоплива до 3,5 миллиона тонн. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак ИС «Вести».

    «И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объем 3-3,5 миллиона тонн в месяц поставок на мировые рынки», — сказал он.

    Новак напомнил, что примерно такие объемы фиксировали до кризисных времен.

    Вице-премьер подчеркнул, что мощности российских нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. По его мнению, поставки на мировые рынки позволят сбалансировать спрос и предложение.

    «И мы это уже видим в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5-6%», — заключил Новак.

    Ранее министр финансов США Скотт Бесент назвал сделку по поставке российского топлива выгодной для американцев.

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