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    Путин поручил утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики

    Фото: Пресс-служба Кремля

    Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших от терактов, и обеспечить ее выполнение. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    При реализации программы следует использовать современные технологические решения, отметил президент в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло 19 августа.

    «Доклад — до 1 ноября 2026 года, далее — один раз в квартал», — написали в документе.

    На совещании в августе Путин оценил динамику экономики, высказался о последствиях атак на российскую инфраструктуру, и дал ряд поручений. Подробнее о том, как прошло заседание совета — в материале 360.ru.

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