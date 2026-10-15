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    Финансист Китайчук перечислил вызывающие подозрения антифрода факторы

    Фото: Медиасток.рф

    Антифрод-системы банков оценивают не только комментарий к переводу, но и все обстоятельства транзакции. Об этом 360.ru сообщил банкир и финансист-международник Виталий Китайчук.

    По его словам, подозрения могут вызвать нетипичные суммы, время и частота операций, получатели из мошеннических баз, а также признаки взлома доступа.

    «Проверяется не только текст комментария, но и обстоятельства операции», — подчеркнул специалист.

    При этом полные внутренние алгоритмы кредитных учреждений клиентам не раскрываются.

    О том, каких слов лучше избегать в комментариях к переводу и что делать, если карту все же заблокировали, читайте в нашем материале.