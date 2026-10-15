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    Новак ответил на вопрос о продлении лицензии США на поставки дизтоплива

    Новак: продление лицензии США на поставку дизеля из России пока не обсуждается

    Фото: РИА «Новости»

    Переговоров о продлении лицензии США на поставки дизтоплива из России пока не проводят. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, его процитировал ТАСС.

    Речь идет о продолжении поставок дизеля в Америку из нашей страны после апреля 2027 года.

    «Сейчас таких переговоров нет. Что касается продления, наверное, сейчас рано говорить. Увидим, как будет ситуация развиваться», — подчеркнул Новак.

    Первые поставки дизеля же в США возможны минимум через две-три недели. Для поставок необходимо заключить контракт и загрузить и зафрахтовать топливо, а затем отправить потребителю.

    Ранее Александр Новак заявил, что Россия не будет прекращать импорт бензина как минимум до завершения 2026 года. По его словам, доля ввозимого топлива на российском рынке держится на неизменном уровне в 10%.

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