Новак ответил на вопрос о расширении перечня поставляемых из России нефтепродуктов

Новак: Россия и США сейчас отрабатывают договоренности только об экспорте дизеля

На данный момент Россия и США «отрабатывают договоренности» лишь касательно поставок дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на полях Российской энергетической недели, его процитировало РИА «Новости» .

У него задали вопрос, есть ли у США интерес к расширению номенклатуры поставляемых из России нефтепродуктов.

«Сейчас конкретно отрабатываем эти договоренности. Будут новые договоренности — будем их отрабатывать», — сказал вице-премьер.

Также Новак заявил, что Россия не намерена прекращать импорт бензина как минимум до завершения 2026 года, чтобы восполнять запасы и обеспечивать внутренний рынок. Он подчеркнул, что объем импортного бензина на российском рынке остается стабильным на уровне 10%.

До этого вице-премьер заявил о стабилизации обстановки на внутреннем рынке бензина.