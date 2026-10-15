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    Новак ответил на вопрос о расширении перечня поставляемых из России нефтепродуктов

    Новак: Россия и США сейчас отрабатывают договоренности только об экспорте дизеля

    Фото: РИА «Новости»

    На данный момент Россия и США «отрабатывают договоренности» лишь касательно поставок дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на полях Российской энергетической недели, его процитировало РИА «Новости».

    У него задали вопрос, есть ли у США интерес к расширению номенклатуры поставляемых из России нефтепродуктов.

    «Сейчас конкретно отрабатываем эти договоренности. Будут новые договоренности — будем их отрабатывать», — сказал вице-премьер.

    Также Новак заявил, что Россия не намерена прекращать импорт бензина как минимум до завершения 2026 года, чтобы восполнять запасы и обеспечивать внутренний  рынок. Он подчеркнул, что объем импортного бензина на российском рынке остается стабильным на уровне 10%.

    До этого вице-премьер заявил о стабилизации обстановки на внутреннем рынке бензина.

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