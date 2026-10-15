Путин перечислил отрасли, в которых нужно запустить новый инвестиционный цикл

В России необходимо запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в компании, работающие на внутренний рынок и глобальный спрос, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства принял участие в мероприятии по видеосвязи из ситуационного центра Кремля. Он отметил активное участие организации в создании благоприятного делового климата.

«Это особенно важно, поскольку перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты», — подчеркнул президент.

Нужно вкладывать средства в инициативы, направленные на повышение емкости национального рынка и удовлетворение растущего глобального спроса, пояснил Путин.

Также российский лидер отметил, что сильная и суверенная страна является залогом развития конкурентоспособного бизнеса.