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    Несколько марок китайских грузовиков и спецтехники отзовут по предписанию Росстандарта

    Росстандарт приостановил продажу нескольких марок китайских грузовиков

    Фото: РИА «Новости»

    Китайские грузовые автомобили и спецтехнику нескольких марок нельзя будет продавать в России до устранения нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

    В ведомстве отметили, что при их проверке выявили несоответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», угрожающие жизни и здоровью, в том числе в части тормозных систем.

    Под ограничения попали марки DONGFENG типа DFRZ-35, FOTON типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S, XCA200G7-1S, JAC типа K7, а также 77ADJL на базе JA, SE27 на базе KIA, TD-001 на базе SHACMAN, N382a-A2 на базеFAW и KFN332 на базе FORD.

    Производители техники получили предписание ведомства. Уже проданные автомобили отзовут и бесплатно устранят допущенные в них нарушения. После выполнения всех мероприятий Росстандарт выпустит приказ о снятии наложенных ограничений.

    Ранее Минпромторг перечислил самые отзываемые из-за заводского брака марки машин. Список возглавили Hyundai, KIA и GAC.

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