Стали известны сферы с наибольшим количеством вакансий с удаленной работой

Больше всего вакансий с удаленным режимом работы в России предлагают в сфере IT, колл-центрах и финансовой отрасли. Об этом РИА «Новости» рассказали аналитики сервиса SuperJob.

По данным сервиса, число работодателей, практикующих дистанционный формат, сократилось. Тем не менее удаленка все еще остается устойчивым сегментом рынка труда.

В IT чаще всего ищут специалистов техподдержки, программистов и аналитиков. В сфере B2B-продаж это операторы колл-центров, менеджеры по продажам и работе с клиентами.

В банках и финансах на удаленку берут страховых агентов, специалистов по взысканию задолженности, кредитных специалистов и аналитиков. Также активно нанимают онлайн-репетиторов, кураторов обучения, бухгалтеров, инженеров-конструкторов, риелторов и архитекторов.

Главным плюсом удаленки респонденты назвали экономию времени и денег на дорогу. Основным минусом — ненормированный рабочий день. При этом каждый третий работающий из дома предпочтет увольнение возвращению в офис.

Ранее HR-эксперт в разговоре с 360.ru рассказал, что может скрываться за обещанием дружного коллектива в объявлении о работе.