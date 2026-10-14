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    Стали известны сферы с наибольшим количеством вакансий с удаленной работой

    SuperJob: удаленная занятость востребована в сфере IT и финансовом секторе

    Фото: РИА «Новости»

    Больше всего вакансий с удаленным режимом работы в России предлагают в сфере IT, колл-центрах и финансовой отрасли. Об этом РИА «Новости» рассказали аналитики сервиса SuperJob.

    По данным сервиса, число работодателей, практикующих дистанционный формат, сократилось. Тем не менее удаленка все еще остается устойчивым сегментом рынка труда.

    В IT чаще всего ищут специалистов техподдержки, программистов и аналитиков. В сфере B2B-продаж это операторы колл-центров, менеджеры по продажам и работе с клиентами.

    В банках и финансах на удаленку берут страховых агентов, специалистов по взысканию задолженности, кредитных специалистов и аналитиков. Также активно нанимают онлайн-репетиторов, кураторов обучения, бухгалтеров, инженеров-конструкторов, риелторов и архитекторов.

    Главным плюсом удаленки респонденты назвали экономию времени и денег на дорогу. Основным минусом — ненормированный рабочий день. При этом каждый третий работающий из дома предпочтет увольнение возвращению в офис.

    Ранее HR-эксперт в разговоре с 360.ru рассказал, что может скрываться за обещанием дружного коллектива в объявлении о работе.

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