Выставку роботов с участием 11 подмосковных компаний открыли в Красногорске

Выставка роботов, технологий ИТ и беспилотных технологий начала работать в Красногорске в рамках форума «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики». Ее участниками стали 11 подмосковных малых технологических компаний и производителей роботов, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Здесь целая плеяда промышленных роботов, от грузчиков до комплексов, применяемых для инспекции труб, симулятор БПЛА, VR-разработки, роботизированный склад в миниатюре и многое другое», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди участников — компании «Русский робот», «Росатом ИнтелМаш», «Семаргл роботикс», «Комитас», «Тарис», «ССИ решения», ИП Лямина Д. А., «Иксредгрупп», «Нинсар», «Интеграфика» и «Стелкон». Это разработчики промышленных и логистических роботов, робототехнических комплексов, а также интеграторы систем промышленной автоматизации, складской логистики и робототехники, создатели образовательных приложений, игровых решений для корпоративных целей, симуляторов, VR и AR решений и производители систем хранения.

Посетители выставки познакомились с роботом, раздающим шоколадки, гуманоидным роботом и робототехническими комплексами, работающими на складах и заводах. Гости узнали о работе многофункциональных радиоуправляемых платформ, попробовали себя в роли операторов БПЛА и погрузились в виртуальную реальность. Среди посетителей были и представители компаний, заинтересованных во внедрении высокотехнологичных решений на своих предприятиях.

Зиновьева отметила, что такая выставка проводится в регионе впервые. По ее словам, в дальнейшем она может стать площадкой, где будут регулярно встречаться производители роботов и предприятия-потребители таких решений.