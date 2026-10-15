Блокировка за шутку: какие слова лучше не использовать при переводе денег

Безобидные шутки в комментарии к переводу средств могут обернуться блокировкой карты. Какие слова лучше не использовать и что делать, если банк уже принял меры, разбирался 360.ru.

За какие слова могут заблокировать денежный перевод

Если системы финансового мониторинга обнаружат подозрительные слова в тексте отправителя, банк с большой вероятностью заблокирует перевод или карты контрагентов до выяснения обстоятельств, рассказала агентству Прайм магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«В первую очередь вопросы вызовут комментарии, содержащие очевидные маркеры нелегальных операций. Шутливые подписи вроде „взятка“, „откат“ или „в общак“ могут показаться безобидными, но банковские алгоритмы не распознают юмор или иронию — для автоматики важен сам текст, а не намерение отправителя», — объяснила она.

Также под дополнительный мониторинг попадают регулярные переводы одному и тому же получателю с бытовыми пояснениями: «за маникюр», «за ЖКУ» или «по договору».