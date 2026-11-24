Аэропорт Шереметьево продолжает работу в условиях снегопада, воздушная гавань обслуживает прилеты и вылеты российских и зарубежный рейсов. Об этом сообщили в телеграм-канале аэропорта.

«Службы Шереметьево ведут интенсивную работу с привлечением сотен единиц специальной техники, что позволяет аэропорту функционировать в стабильном режиме», — отметили в сообщении.

Временные ограничения были направлены на обеспечение безопасности полетов, напомнила администрация авиагавани. Обстановка в аэропорту спокойная, пассажиров обеспечили комфортными условиями ожидания. Благодаря принятым мерам удалось избежать скопления людей.

Синоптики пообещали, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье выпадет до 40% месячной нормы осадков. Снегопад начался после обеда во вторник и продолжится в среду, снег уже не растает и перейдет в зиму.