Мощный снегопад накроет Москву утром во вторник. Он принесет до 40% месячной нормы осадков, сообщила РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Во вторник, среду и к утру четверга может выпасть около 20 миллиметров осадков. То есть не исключено, что это будет до 40% месячной нормы», — рассказала метеоролог.

Снегопад начнется во вторник после 10:00 с территории Новой Москвы. В первые 12 часов может выпасть до шести миллиметров осадков.

Ранее Позднякова отметила, что в регионе устанавливается зимняя погода, выпавший снег уже не растает.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что за 24–25 ноября выпадет от четверти до трети месячной нормы осадков. За двое суток выпадет до 20 миллиметров осадков. Во вторник Московский регион попадет под влияние циклона. По его словам, снегопад усилится после обеда.

