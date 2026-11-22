Писатель и сценарист Альберт Иванов умер на 89-м году жизни

Писатель и сценарист Альберт Иванов, подаривший детям истории о Хоме и Суслике, скончался 21 ноября на 89-м году жизни. О его смерти сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Иванов родился 5 июня 1938 года в подмосковном поселке Ожерелье. Он изучал филологию в Воронеже, затем окончил сценарный факультет ВГИКа. Несколько лет литератор работал редактором на «Мосфильме», параллельно писал книги и сценарии.

Помимо цикла о приключениях Хомы и Суслика, Иванов участвовал в создании известных мультфильмов «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона» и «Раз — горох, два — горох».

Его работы также легли в основу художественных картин «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!» и «Поговорим, брат…».

В начале ноября умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина.