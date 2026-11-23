Гидрометцентр предупредил о сугробах до 15 сантиметров в Подмосковье к четвергу

Начиная со вторника в Московском регионе пройдут сильные снегопады, температура упадет. Об этом сообщил Гидрометцентр .

С юга к столице 24 ноября подойдет балканский циклон, он принесет сильные снегопады и гололедицу при температуре в Москве -3…-1, по области -4… +1. К среде ветер усилится до 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду, метели приведут к снежным заносам на дорогах.

Температура будет понижаться и к пятнице достигнет -7… -2 ночью и -6… -1 градус днем.

«За несколько дней к 26 ноября в Москве и Московской области циклон наметет сугробы высотой 10 сантиметров, на севере Московской области возможно до 15 сантиметров», — добавили в Гидрометцентре.

Ранее служба оповещения РСЧС предупредила жителей Подмосковья о снежных заносах и гололедице.