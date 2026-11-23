Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» стала официальной площадкой международной просветительской акции «Географический диктант». Сотрудники в Петербурге присоединились к акции очно, работники Омского и Московского заводов смазочных материалов подключились в онлайн-режиме.

Диктант проходит ежегодно с 2015 года по инициативе Русского географического общества при поддержке президента РФ. Акция объединяет участников из более чем 140 стран мира.

Любителям географии предложили ответить на 30 разных вопросов — от общеизвестных фактов до заданий на логику, наблюдательность и нестандартное мышление. Нововведением 2026 года стал «Геодиктант. Продвинутый уровень» — новый кейс из 20 вопросов повышенной сложности, который все желающие могли пройти после завершения основного варианта.

Как отметила заместитель гендиректора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефть — смазочные материалы» Наталия Дворецкая, компания является регулярным участником крупных просветительских, спортивных и экологических мероприятий.

«„Географический диктант“ — это не просто возможность проверить свои знания, но и важный шаг к формированию интереса к истории, культуре и уникальному природному наследию нашей страны. География помогает нам лучше понимать мир, в котором мы живем, осознавать богатство и многообразие России, чувствовать связь с ее прошлым и настоящим. Подобные инициативы объединяют сотрудников разных поколений, способствуют развитию кругозора и укреплению патриотических ценностей», — рассказала Дворецкая.