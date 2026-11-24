Сегодня в Москве будет сильный снегопад. В пресс-службе столичного Дептранса призвали местных жителей пересесть на общественный транспорт, чтобы не опаздывать.

«Отложите поездки на автомобиле в часы утреннего и вечернего разъездов. По возможности воспользуйтесь городским транспортом», — заявили в ведомстве.

Водителей попросили соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость. На заснеженной дороге тормозной путь становится длиннее. Перед пешеходными переходами в такую погоду необходимо заранее замедляться. На мостах, эстакадах и в тоннелях призвали проявлять повышенную внимательность.

Как отметил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков, высота ожидаемого снежного покрова может достичь 12 сантиметров. Он объяснил, что в Европейской части России установился устойчивый приток холодного воздуха и начался переход на «зимний режим».