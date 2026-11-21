RWB: смена директора Wildberries не повлияет на работу компании

Смена генерального директора Wildberries не повлияет на операционную деятельность компании. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе RWB.

В организации пояснили, что ООО «Вайлдберриз» с 2024 года входит в группу RWB. Вся операционная деятельность перешла к основной компании группы.

Сейчас формируется экосистема и приобретаются новые компании, а Wildberries остался владельцем некоторых активов. Поэтому кадровые перестановки не влияют на работу.

«Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB», — отметили в компании.

Ранее в данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация о смене генерального директора маркетплейса. Вместо Татьяны Ким этот пост занял топ-менеджер платформы Алексей Куликов.

В минувший понедельник Ким попала в санкционный список Евросоюза. В пресс-службе RWB заверили, что это окажет влияния на деятельность компании.