Самые сильные в столице снегопады пройдут, по прогнозу, в Новой Москве, на юге и востоке города. Об этом рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Скорее всего, южная часть, сначала Новая Москва, затем восточные районы Москвы и Московской области», — ответила синоптик на вопрос, какие части города примут основной удар снегопада.

Также около полудня во вторник сильный снег начнется в крайней юго-восточной части Подмосковья. К вечеру зона сильных осадков затронет восточные и северо-восточные районы области.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какие регионы страны в ближайшие дни ожидают осадки. Снег пройдет в ряде областей Центральной России и в Поволжье.