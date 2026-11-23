В областях Центральной России и Татарстане пройдут сильные снегопады

Сильные снегопады пройдут в ряде областей Центральной России и Поволжья. Об этом сообщил Гидрометцентр .

«Во Владимирской, Костромской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях ночью сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, гололедица, снежные заносы», — спрогнозировали метеорологи погоду 24 ноября.

Также во вторник и среду снег и метели придут в Татарстан, Тульскую и Калужскую области.

Ярославскую и Ивановскую области накроет снегопадом 25 ноября.

Кроме того, в течение недели снег пройдет в Ненецком автономном округе, Архангельской и Свердловской области, в Камчатском крае, горных районах Карачаево-Черкесии и Адыгее. В ряде других регионов будут сильные дожди.

Ранее метеорологи предупредили жителей Подмосковья о сильном снегопаде. Местами в области сугробы могут достигнуть 15 сантиметров.