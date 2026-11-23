Работодатель обязан выплатить сотрудникам 13-ю зарплату, если это закреплено в трудовом или коллективном договоре, а также в локальных актах компании. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

«Если 13-я зарплата, которая как таковая не является обязательной выплатой, но закреплена в локальном акте или коллективном договоре организации, то работодатель обязан ее выплатить, если работник выполнил необходимые условия», — подчеркнула она.

Захаренкова напомнила про статью 135 Трудового кодекса РФ. Она регулирует установление системы оплаты труда, включая виды премий — их размеры, сроки и критерии начисления.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева посоветовала брать отпуск в декабре, чтобы не потерять в деньгах.