В Шереметьево скорректируют расписание полетов из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В сообщении подчеркнули, что аэропорт продолжает устойчивую производственную деятельность. Однако из-за сложных метеоусловий до 16:00 25 ноября здесь в целях безопасности ввели ограничения на количество взлетно-посадочных операций.

«Авиакомпании совместно со службами аэропорта корректируют расписание полетов и вырабатывают оперативные решения с целью поддержания надежности и регулярности авиационных перевозок», — отметили в Шереметьево.

Скоплений пассажиров в терминалах нет, обстановка спокойная. Путешественникам порекомендовали заранее уточнять статус своего рейса в официальных каналах авиакомпаний и на онлайн-табло.

Ранее пресс-служба Внукова сообщила, что аэропорт работает в штатном режиме. На поле вышла снегоочистительная спецтехника.