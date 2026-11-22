Подольская: мужчины и женщины могут выйти раньше на пенсию при стаже 42 и 37 лет

У россиян есть два варианта выхода на страховую пенсию по старости на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Один из них — длительный трудовой стаж, рассказала РИА «Новости» эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«За длительную трудовую деятельность такое право возникает при наличии 42 лет стажа у мужчин и 37 лет у женщин — выйти на пенсию можно на два года раньше общеустановленного срока», — уточнила она.

По закону возрастная планка будущих пенсионеров не может быть ниже 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Подольская отметила, что раньше срока на пенсию могут выйти и безработные предпенсионеры. В числе условий — стаж, причины увольнения и наличие не менее 30 пенсионных баллов.

Ранее старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова посоветовала проверить выписки из индивидуального лицевого счета, чтобы выявить неучтенные периоды работы для получения пенсии.