Снегопад накрыл Подмосковье. Кадры с засыпанными снегом дворами и парками в Балашихе, Щелкове, Богородском, Раменском появились в распоряжении 360.ru.

В Балашихе крупные хлопья засняли в местном парке культуры и отдыха «Пехорка». На кадрах видно, что его гостей сильный снегопад не напугал.

В беседе с 360.ru главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что снег в Московском регионе не растает до конца ноября благодаря морозам. Она также не исключила, что снежный покров сохранится до конца зимы.

По словам синоптика, в столице и Подмосковье температура в ближайшее время достигнет отрицательных значений. Также Позднякова допустила, что за 24 ноября в регионе может выпасть 5-10 сантиметров осадков.