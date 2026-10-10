Гидролог рассказал, зачем нужен цифровой двойник Каспийского моря

В России планируют с помощью искусственного интеллекта создать цифровой двойник Каспийского моря, чтобы прогнозировать изменение уровня воды в нем и смягчать последствия. Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с 360.ru назвал проект важным и актуальным.

«Одна из главных задач — интегрирование всех имеющихся данных по Каспию. Чтобы изучать его, нужно собирать информацию и представлять в том виде, в котором ее можно использовать в математических моделях, в частности с ИИ», — отметил ученый.

Он почеркнул, что обмеление моря, которое активно продолжается в последние годы, влияет на судоходство, нефтедобычу, рыбный промысел и экологию.

Подробнее о том, что будет представлять собой виртуальная модель Каспийского моря и как она поможет решить имеющиеся проблемы, — в материале 360.ru.