Гидролог рассказал, зачем нужен цифровой двойник Каспийского моря
Гидролог Болгов: создание цифрового двойника Каспия важно и актуально
В России планируют с помощью искусственного интеллекта создать цифровой двойник Каспийского моря, чтобы прогнозировать изменение уровня воды в нем и смягчать последствия. Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с 360.ru назвал проект важным и актуальным.
«Одна из главных задач — интегрирование всех имеющихся данных по Каспию. Чтобы изучать его, нужно собирать информацию и представлять в том виде, в котором ее можно использовать в математических моделях, в частности с ИИ», — отметил ученый.
Он почеркнул, что обмеление моря, которое активно продолжается в последние годы, влияет на судоходство, нефтедобычу, рыбный промысел и экологию.
Подробнее о том, что будет представлять собой виртуальная модель Каспийского моря и как она поможет решить имеющиеся проблемы, — в материале 360.ru.