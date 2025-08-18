Гидролог Беднарук поддержал временный запрет на вылов щуки в бассейне Волги

Популяция многих видов рыб в Волге под угрозой из-за браконьеров и недобросовестных схем продажи, а также манипуляций с квотами на вылов. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Сергей Беднарук в беседе с ИА НСН.
Министерство сельского хозяйства ввело запрет на вылов щуки в бассейне Волги с 11 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года. Также будет остановлен вылов кутума в Каспийском море и реках Дагестана с 1 апреля по 20 мая. До конца 2026 года сохранится мораторий на промышленную и любительскую ловлю воблы и плотвы в Каспийском море, Астраханской области и Калмыкии. Это связано с критически низким уровнем популяции щук.
Эксперт подчеркнул необходимость увеличения числа подобных инициатив.
«Нужно разбираться с браконьерством, а также с серыми схемами поставок, когда под видом импортной рыбы из Казахстана продают волжскую», — сообщил он журналистам агентства.
