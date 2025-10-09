Начальник Информационно-аналитического центра Российского государственного аграрного университета Сергей Беднарук подверг критике прогнозы ученых, касающиеся риска затопления прибрежных территорий Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Азова и других населенных пунктов. В интервью ИА НСН он подчеркнул, что такие предсказания основаны на спекуляциях и служат целью привлечения внимания широкой аудитории.

Ученый из Института океанологии РАН Филип Сапожников утверждает, что подъем уровня мирового океана может вызвать наводнения в указанных городах и районах. Однако Беднарук отвергает подобные сценарии, считая их необоснованными и преувеличенными. По его словам, подобные оценки представляют собой попытку создать сенсацию и добиться популярности, а не реальный вклад в научное понимание процессов, происходящих в окружающей среде.

Более актуальной проблемой, по мнению Беднарука, является снижение уровня воды в Каспийском море, которое реально влияет на экологию и экономику региона. Он также критикует международную практику подачи катастрофических прогнозов, отмечая их недостоверность и несоответствие действительности.