Алиев назвал экологическую ситуацию причиной меления Каспийского моря

Каспийское море мелеет не из-за климатических изменений, а из-за ухудшения экологической ситуации. Об этом на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, его процитировало РИА «Новости» .

Он напомнил, что поднимал тему ухудшения состояния окружающей среды еще на саммите прикаспийских государств в 2022 году, и с тех пор ситуация изменилась в худшую сторону.

«Главная причина — не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что Азербайджан согласится тесно сотрудничать с ООН, чтобы исправить ситуацию.

Ранее на пост генерального секретаря организации выдвинулся гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Во время форума «Мировая атомная неделя» он признался, что будет участвовать в выборах в 2026 году. Гросси надеется, что одержать победу ему поможет всеобщая поддержка и большой опыт работы в качестве руководителя МАГАТЭ.