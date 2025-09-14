Гигантский водяной смерч пронесся над Каспийским морем в Дагестане

Воронку было видно около «дагестанского форта Боярд» — неэксплуатируемого восьмого цеха завода «Дагдизель», пояснил сайт kp.ru.

Одна из его знаменитых башен рухнула полгода назад в период сильных дождей. В этот раз заброшенному предприятию начало угрожать новое ненастье.

В конце августа в Дагестане случилось землетрясение. Подземный толчок зафиксировали в 41 километре к северо-западу от Дербента. По словам местных жителей, колебания земной поверхности ощущались в Каспийске и Буйнакске.