Гигантский водяной смерч пронесся над Каспийским морем в Дагестане

У побережья Каспийска в Дагестане образовался крупный водяной смерч. Опасное природное явление сняли местные жители, сообщил Telegram-канал «Фобос».
Воронку было видно около «дагестанского форта Боярд» — неэксплуатируемого восьмого цеха завода «Дагдизель», пояснил сайт kp.ru.
Одна из его знаменитых башен рухнула полгода назад в период сильных дождей. В этот раз заброшенному предприятию начало угрожать новое ненастье.
В конце августа в Дагестане случилось землетрясение. Подземный толчок зафиксировали в 41 километре к северо-западу от Дербента. По словам местных жителей, колебания земной поверхности ощущались в Каспийске и Буйнакске.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте