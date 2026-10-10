Жители Подмосковья увидели полярное сияние

К Земле приблизились облака плазмы от вспышек, произошедших на Солнце. Именно они, по прогнозу ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, должны были вызвать полярные сияния.

К вечеру 10 октября полярные сияния высшего балла интенсивности накрыли территорию России на широтах выше 55 градусов. Цветные всполохи засняли жители Красноярского края, Чувашии, Тульской, Брянской и Мурманской областей. В Подмосковье аврору увидели в Сергиевом Посаде и Волоколамске.

Ранее на Солнце с разницей в час произошли две вспышки класса М. Каждая длилась около получаса.