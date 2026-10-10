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    Жители Подмосковья увидели полярное сияние

    Полярное сияние озарило небо над Московской областью. 360.ru показал кадры зрелищного атмосферного явления.

    К Земле приблизились облака плазмы от вспышек, произошедших на Солнце. Именно они, по прогнозу ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, должны были вызвать полярные сияния.

    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    К вечеру 10 октября полярные сияния высшего балла интенсивности накрыли территорию России на широтах выше 55 градусов. Цветные всполохи засняли жители Красноярского края, Чувашии, Тульской, Брянской и Мурманской областей. В Подмосковье аврору увидели в Сергиевом Посаде и Волоколамске.

    Ранее на Солнце с разницей в час произошли две вспышки класса М. Каждая длилась около получаса.

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