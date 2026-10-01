В Подмосковье начали испытывать норматив ГТО по управлению дронами

Московская область стала пилотным регионом России по отработке нового испытания комплекса ГТО — управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Пункт о внедрении испытания закреплен в перечне поручений президента России по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта (№ Пр-2978 от 23 декабря 2025 года). Работу ведут Минспорт России совместно с Федерацией гонок дронов России, Минобороны России и регионами при поддержке Российского спортивного фонда и Общероссийского народного фронта.

Проект нормативов предусматривает два формата: выполнение заданий на интерактивном симуляторе и пилотирование беспилотников класса «75 мм». Участник должен преодолеть трассу на время с соблюдением требований безопасности и регламента. Испытания рассчитаны на возраст от 14 до 29 лет, что соответствует 5-9 ступеням комплекса ГТО.

«Комплекс ГТО должен отвечать современным требованиям, сохраняя свою главную задачу — всестороннюю подготовку граждан. Управление беспилотными летательными аппаратами расширяет его прикладные возможности и открывает для молодежи путь к освоению современных технологий. Пилотный проект позволит отработать подготовку участников и проведение нового испытания», — рассказал первый заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

Помимо Московской области пилотными регионами определены Красноярский край, Чеченская Республика, Республика Башкортостан, Нижегородская, Смоленская и Тульская области. К реализации также привлечены довузовские образовательные учреждения Минобороны России.

С 1 сентября работа ведется на базе двух подмосковных центров — в Балашихе и Подольске. Обучение за первый месяц прошли более 100 человек. До официального включения испытания в комплекс ГТО их подготовка нацелена на выполнение нормативов.

Одновременно Мособлспорт реализует проект FPV-пилотирования в рамках «Школьной лиги Московской области»: с сезона 2026-27 участники лиги будут соревноваться в FPV-пилотировании. Всего в проекте участвуют 11 муниципалитетов региона.

Площадки работают как подготовительные центры: прием нормативов пока не ведется, поскольку официально норматив не включен в комплекс ГТО. Программа «Управление БПЛА» носит рекомендательный характер и не учитывается при определении права на знак отличия ГТО.