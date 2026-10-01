360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковная лыжница Аввакумова выиграла бронзу ЧР по прыжкам с трамплина

    Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина

    Представительница Московской области Ирина Аввакумова выиграла бронзовую медаль на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    На трамплине К-95 среди женщин Аввакумова, выступающая за областной Центр олимпийских видов спорта, показала результат 190,1 балла и заняла третье место. Победу одержала спортсменка из Санкт-Петербурга, серебро — у представительницы Магаданской области.

    Аввакумова — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, чемпионка России и многократный призер международных соревнований.

    Соревнования проходят на комплексе трамплинов «Русские горки» в Сочи с 28 сентября по 4 октября. Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

    Читайте также

    Богородский округ вошел в топ-5 Подмосковья в сфере образования

    Ветерана поздравили с 103-летием в Люберцах

    В Подмосковье вечером 23 сентября дороги загружены на 5 баллов

    Жилой дом на улице Дмитрия Холодова в Подольске капитально отремонтируют

    День деревни Глиньково отметили в Воскресенске

    Ярмарка профессий для старшеклассников прошла в Пушкино

    Руководители школ Люберец вошли в число лучших специалистов Подмосковья

    Новые занятия организовали для участников «Активного долголетия» в Раменском

    Депутат Мособлдумы Ждан рассказал о преимуществах дистанционного голосования

    Системы теплоснабжения обновили по Народной программе в трех округах Подмосковья

    Андрей Воробьев: около 3 тысяч котельных подготовили к холодам в Подмосковье

    Две квартиры получили сильные повреждения при атаке БПЛА в Котельниках

    Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото