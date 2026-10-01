Подмосковная лыжница Аввакумова выиграла бронзу ЧР по прыжкам с трамплина

Федерация прыжков на лыжах с трамплина

Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина

Представительница Московской области Ирина Аввакумова выиграла бронзовую медаль на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На трамплине К-95 среди женщин Аввакумова, выступающая за областной Центр олимпийских видов спорта, показала результат 190,1 балла и заняла третье место. Победу одержала спортсменка из Санкт-Петербурга, серебро — у представительницы Магаданской области.

Аввакумова — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, чемпионка России и многократный призер международных соревнований.

Соревнования проходят на комплексе трамплинов «Русские горки» в Сочи с 28 сентября по 4 октября. Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».