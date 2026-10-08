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    Подмосковье поделилось с Белоруссией опытом цифровизации лесного хозяйства

    Фото: Пресс-службы Рослесхоза и Губернатора Московской области

    В Доме правительства Московской области 7 октября прошел круглый стол «Цифровой лес: от мониторинга до управления». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.

    В мероприятии участвовали заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков, председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, представители Рослесинфорга, Мособлкомлеса, Минблагоустройства Московской области, «Мособллеса» и компании «Формоза-Софт».

    С белорусской стороны во встрече участвовали министр лесного хозяйства республики Сергей Ульдинович, представители «Белгослес», Гомельского ГПЛХО и Боровлянского спецлесхоза.

    «Обмен опытом между Россией и Беларусью — важный шаг к сохранению лесов и внедрению современных стандартов в отрасли. Цифровизация — это тот язык, который понятен без перевода, вместе мы сможем сделать управление лесами еще более эффективным и современным», — отметил Ларькин.

    В повестке круглого стола были комплексная модель лесного хозяйства Московской области, отраслевая цифровая трансформация лесного хозяйства Республики Беларусь, подмосковная программа «Парки в лесу Подмосковья», презентация системы «Центр управления регионом Московской области», контроль в Подмосковье за выполнением лесохозяйственных мероприятий и система «Умный надзор» с применением фотоловушек, а также трансформационные проекты Мособлкомлеса.

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