«Черноголовка» вложит 766 млн рублей в модернизацию завода в Подмосковье

Группа компаний «Черноголовка» инвестирует 766,6 миллиона рублей в модернизацию мощностей своей ключевой производственной площадки в Московской области. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, 150 млн рублей — почти 20% от общего объема инвестиций — привлекут в формате льготного займа Фонда развития промышленности Московской области. Финансирование выделено на пятилетний срок по ставке 3% годовых.

Проект предусматривает запуск современной автоматизированной линии горячего розлива для выпуска безалкогольных напитков с добавлением натуральных кусочков фруктов и ягод. Также закупят новое технологическое оборудование, проведут монтажные и пусконаладочные работы и подготовят линию к серийному производству.

«Совместно с Правительством и Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области мы делаем важный шаг в расширении ассортиментного портфеля и укреплении технологического суверенитета пищевой индустрии региона», — прокомментировали в ГК «Черноголовка».

Флагманский завод холдинга был запущен в 1998 году в Черноголовке Московской области. Сейчас инфраструктура группы объединяет 15 заводов, 18 складских комплексов и 13 распределительных центров по всей стране. Производственно-складской комплекс в Черноголовке занимает более 10 тыс. кв. метров и обеспечивает рабочими местами свыше 475 квалифицированных сотрудников.