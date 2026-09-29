Лаборатория в Раменском проверила качество томатов из побывавших в космосе семян

В Раменском округе специалисты лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса исследовали томаты, выращенные из семян, побывавших на орбите. Анализ подтвердил соответствие продукции требованиям безопасности, рассказали в Министерстве сельского хозяйства Московской области.

На экспертизу поступили два образца сорта «Грошик»: томаты из «космических» семян и контрольная партия, выращенная из обычного посевного материала. Растения вырастили школьники московской школы № 1980 в рамках проекта «В космос со своим помидором».

Специалисты проверили продукцию на 141 вид пестицидов и содержание нитратов. Остатки препаратов в обоих образцах составили менее 0,01 мг/кг. Концентрация нитратов также оказалась низкой: 56 мг/кг в «космических» томатах и 59 мг/кг в контрольных, что значительно ниже установленных нормативов. По итогам испытаний составили протокол, подтверждающий безопасность образцов.

Проект стартовал в 2025 году. Тогда российские и белорусские школьники отправили на орбиту около полутора тысяч семян томатов, а после их возвращения высадили растения в школьных теплицах.