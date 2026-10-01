Первую отечественную вакцину от менингококка зарегистрировали в Подмосковье

Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» из Подольска получила регистрационное удостоверение на первую отечественную четырехвалентную конъюгированную вакцину для профилактики менингококковой инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона со ссылкой на компанию.

Препарат «Ментегра» предназначен для профилактики менингококковой инфекции, вызываемой серогруппами A, C, W и Y. Производство вакцины полностью локализовано в Московской области. Регистрация открывает новые возможности для расширения Национального календаря профилактических прививок (НКПП).

«Регистрация Ментегры завершает ключевой этап масштабного проекта по развитию российского вакцинального производства. Мы локализовали полный технологический цикл и готовы обеспечить необходимые для российского рынка объемы поставок. Ожидаем, что наличие отечественного производства позволит создать условия для включения вакцинации против менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок. У проекта есть и экспортный потенциал — прежде всего в странах ЕАЭС и на других рынках, где сохраняется высокая потребность в профилактике менингококковой инфекции», — отметил президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

Менингококковая инфекция относится к числу наиболее опасных инфекционных заболеваний из-за стремительного развития и риска тяжелых осложнений. Среди возможных последствий заболевания — поражение центральной нервной системы, нарушения слуха и зрения, а также необходимость длительной реабилитации.

«Петровакс Фарм» входит в число крупнейших российских производителей лекарственных препаратов и является резидентом Московской области. Компания развивает производство полного цикла, включая разработку, выпуск и контроль качества биотехнологической продукции.