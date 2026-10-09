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    Подмосковные прыгуны в воду выиграли 7 медалей «Лиги юных чемпионов»

    Фото: ФВВСР

    Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Турнир прошел с 1 по 7 октября. Первый этап приняла Калуга, второй — Руза. В копилке представителей региона четыре золотые награды, серебро и две бронзы.

    На первом этапе Семен Качанов из Электростали победил в прыжках с метрового и трехметрового трамплина. В Рузе он также стал первым в прыжках с трехметрового трамплина и вторым в дисциплине «трамплин один метр».

    На втором этапе золото в прыжках с метрового трамплина среди девушек 12–13 лет завоевала Виктория Базылева из Рузы. Она же стала бронзовым призером в прыжках с трехметрового трамплина в своей возрастной группе. Еще одну бронзу Подмосковью принесла Софья Кучерук из Рузы в прыжках с трехметрового трамплина среди девушек 10–11 лет.

    «Лига юных чемпионов» — всероссийская серия соревнований по прыжкам в воду для юных спортсменов. Во втором этапе участвовали прыгуны из разных регионов России. Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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