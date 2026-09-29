Количество резидентов ОЭЗ и индустриальных парков Подмосковья превысило 2 тысячи

В Московской области создано шесть особых экономических зон, 72 индустриальных парка и 20 промышленных технопарков. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова во время пленарной сессии «Ведомостей» на тему «Перспективы промышленной инфраструктуры: тренды и возможности для бизнеса».

По словам Зиновой, на этих площадках сейчас работает более 2,5 тысячи компаний. «На территории Московской области создано 6 особых экономических зон, 72 индустриальных парка и 20 промышленных технопарков. Это большая часть от общего числа таких площадок в стране. Если говорить об ОЭЗ, то сегодня в стране их 62 — таким образом, 10% находится в Подмосковье. А количество индустриальных парков Московской области — это треть от общего числа индустриальных парков в России», — сказала она.

Министр также отметила, что каждый седьмой резидент ОЭЗ России — это резидент ОЭЗ Московской области, а каждый третий резидент индустриальных парков страны — резидент одного из подмосковных индустриальных парков.

Подмосковье продолжает развивать индустриальную инфраструктуру, опираясь на потребности бизнеса, добавила Зинова.