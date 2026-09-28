360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Воспитатель из Химок стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»

    Фото: Министерство образования Московской области

    В Москве объявили лауреатов первого заключительного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». В число 15 педагогов со всей страны вошла воспитатель детского сада №23 города Химки Елена Спиридонова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    По итогам конкурсных испытаний Спиридонова стала лауреатом профессионального конкурса. В первом туре заключительного этапа она провела просветительское мероприятие с родителями и педагогическое мероприятие с детьми.

    Второй тур стартовал 26 сентября на базе Гимназии имени Е.М. Примакова в Московской области. Лауреаты пройдут конкурсные испытания «Блицтурнир» и «Профессиональная мастерская». Победители и призеры будут объявлены 1 октября.

    Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Он позволяет определить, поддержать и поощрить талантливых педагогических работников системы дошкольного образования, а также распространить педагогический опыт лучших воспитателей Российской Федерации.

    Организатором выступает Министерство просвещения России, оператором — Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ.

    Читайте также

    Подмосковные врачи вернули подвижность женщине с тяжелым переломом стопы

    Врач за работой

    Новый аппарат для рентгена начал работу в больнице в Коломне

    Семьи в Наро-Фоминском округе проголосовали на избирательном участке

    Еще 17 детских площадок обновят в Люберцах в 2026 году

    Детский сад построят в ЖК «Героев» в Балашихе

    Углубленную диспансеризацию организовали для участников СВО в Наро-Фоминске

    Ветеран СВО Илья Зыков впервые принял участие в выборах в Ногинске

    Единый день диспансеризации пройдет в Чехове 19 сентября

    Легкоатлеты из Богородского округа стали призерами чемпионата Подмосковья

    Тренировку по эвакуации провели в школе № 8 в Мытищах

    Более 12 тысяч обращений поступило в экстренные службы Одинцова за неделю

    Соглашение с МГТУ имени Баумана о подготовке инженеров подписали в Балашихе