Воспитатель из Химок стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»

В Москве объявили лауреатов первого заключительного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». В число 15 педагогов со всей страны вошла воспитатель детского сада №23 города Химки Елена Спиридонова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

По итогам конкурсных испытаний Спиридонова стала лауреатом профессионального конкурса. В первом туре заключительного этапа она провела просветительское мероприятие с родителями и педагогическое мероприятие с детьми.

Второй тур стартовал 26 сентября на базе Гимназии имени Е.М. Примакова в Московской области. Лауреаты пройдут конкурсные испытания «Блицтурнир» и «Профессиональная мастерская». Победители и призеры будут объявлены 1 октября.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Он позволяет определить, поддержать и поощрить талантливых педагогических работников системы дошкольного образования, а также распространить педагогический опыт лучших воспитателей Российской Федерации.

Организатором выступает Министерство просвещения России, оператором — Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ.