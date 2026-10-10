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    На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка

    Фото: РИА «Новости»

    Вторая вспышка класса М произошла на Солнце 10 октября. Она продолжалась 28 минут. Об этом сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики.

    Вспышка M6.5 в рентгеновском диапазоне случилась в 18:10 в группе пятен 4549 (N08W53). Она длилась, по данным ученых, 28 минут.

    Предыдущая мощная вспышка M1.2 продолжительностью 32 минуты произошла примерно за час до нее, в 17:12. Ее зарегистрировали в группе пятен 4549 (N08W50).

    Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о магнитных бурях уровня G2. К Земле приближались три облака плазмы, выброшенные при вспышках на Солнце, два из которых могли слиться в одно. Ожидались также полярные сияния.

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