Выброшенные Солнцем облака плазмы спровоцируют на Земле магнитные бури

Облака плазмы, выброшенные Солнцем за последние несколько дней, вылетели к Земле, что приведет к магнитным бурям уровня G2, первая из которых начнется уже в пятницу, 9 октября. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной активности ИКИ РАН.

Там напомнили, что первое облако сформировалось во время солнечной вспышки в минувший вторник, 6 октября. По прогнозам специалистов, магнитного поля Земли плазма достигнет в ближайшие часы, что приведет к буре уровня G2.

Еще два облака светило выбросило 7 и 8 октября. Специалисты не исключили, что по пути сгустки плазмы сольются в одну структуру и ударят по Земле к полудню воскресенья.

«Предварительно, на это время прогнозируется вторая буря такого же уровня G2, что и первая», — отметил в пресс-службе.

В лаборатории подчеркнули, что солнечная активность серьезно усилилась с начала октября.

По прогнозу сайта MyCalend, спокойной геомагнитная обстановка Земли останется до 21 октября, после чего начнется магнитная буря мощностью до пяти баллов.