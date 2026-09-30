Подмосковье вошло в топ-3 регионов по приросту турпоездок

Московская область вошла в топ-3 среди субъектов России по проценту прироста туристических поездок за январь — август 2026 года. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Прирост турпоездок в Подмосковье по отношению к такому же периоду 2025 года составил 14,1%. В тройке лидеров также Республика Алтай и Амурская область.

Кроме того, Московская область стала абсолютным лидером по приросту количества турпоездок: по итогам восьми месяцев число поездок в Подмосковье выросло на 602,1 тысячи

Рейтинг составлен на основе данных Росстата о туристических поездках по России за январь — август 2026 года. Данные представил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Туризм» 29 сентября 2026 года.