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    Подмосковье вошло в топ-3 регионов по приросту турпоездок

    Фото: Медиасток.рф

    Московская область вошла в топ-3 среди субъектов России по проценту прироста туристических поездок за январь — август 2026 года. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Прирост турпоездок в Подмосковье по отношению к такому же периоду 2025 года составил 14,1%. В тройке лидеров также Республика Алтай и Амурская область.

    Кроме того, Московская область стала абсолютным лидером по приросту количества турпоездок: по итогам восьми месяцев число поездок в Подмосковье выросло на 602,1 тысячи

    Рейтинг составлен на основе данных Росстата о туристических поездках по России за январь — август 2026 года. Данные представил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Туризм» 29 сентября 2026 года.

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