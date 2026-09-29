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    Встреча администрации с жителями прошла в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    В доме культуры «Яуза» состоялся прием в формате выездной администрации. Жители округа смогли напрямую задать вопросы представителям администрации, депутатского корпуса и Общественной палаты.

    Основными темами обращений стали содержание многоквартирных домов, работа общественного транспорта, строительство и ремонт дорог, а также земельные вопросы.

    По всем обращениям специалисты дали подробные разъяснения. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, профильные ведомства и сотрудники администрации взяли на контроль.

    «Уважаемые жители! Подобные встречи мы проводим на регулярной основе. Дата и место проведения следующей выездной администрации будут анонсированы на наших официальных ресурсах», — сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.

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