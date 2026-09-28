В Подмосковье отремонтировали дороги к туристическим объектам

Специалисты Мосавтодора в ходе ремонтного сезона 2026 года обновили покрытие на примерно 80 участках региональных дорог, ведущих к туристическим и культурно-историческим объектам Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», на ряде дорог еще продолжается нанесение разметки и укрепление обочин. Дорожники обновили более 365 км асфальтобетонного покрытия на 79 участках, которые обеспечивают проезд к музеям, усадьбам, природным заказникам и историческим памятникам.

«Дорожники обновили более 365 км асфальтобетонного покрытия на 79 участках дорог, которые обеспечивают проезд жителей и гостей региона к местным достопримечательностям, культурным и историческим памятникам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Среди объектов ремонта — участок Осташковского шоссе в городском округе Мытищи между поселком Жостово и остановкой «Жостовский перекресток», ведущий к музею Жостовской фабрики декоративной росписи, музею народных промыслов «Жостовские подносы», храму Покрова Пресвятой Богородицы и смотровой площадке с пляжами на берегу Жостовского карьера. В м.о. Зарайск уложили более 21 км нового покрытия на Серебряно-Прудском шоссе, обеспечивающем подъезд к Зарайскому Кремлю и Гостиному двору, а также к лодочной станции и пляжу на реке Осетр. В Раменском м.о. работы провели на подъезде к железнодорожной станции Гжель, вблизи которой расположен Музей гжельского промысла.

В Волоколамском м.о. отремонтировали более 16 км покрытия на дороге «Лотошино – Суворово – Клин», обеспечивающей подъезд к усадьбе Стеблево, Теряевой роще и Свято-Успенскому Иосифо-Волоцкому ставропигиальному мужскому монастырю. На проспекте Ленина в Подольске заменили покрытие на участке, ведущем к Краеведческому музею, Историко-мемориальному музею-заповеднику Подолье и памятникам архитектуры.

Также отремонтировали подъезд к деревне Михайловское в Рузском м.о. возле реки Озерны, где расположены конный клуб и база отдыха, Тимоновское шоссе в г.о. Солнечногорск возле озера Сенеж и дорогу рядом с озерами Мечта и Березовое недалеко от города Дрезны Орехово-Зуевского г.о.