Подмосковная команда победила на чемпионате России по хоккею на траве

Женская сборная Московской области по хоккею на траве стала победителем чемпионата России Высшей лиги (группа Б). Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир проходил в Казани с 12 по 18 сентября. Команда спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта уверенно лидировала на протяжении всех туров, завершив чемпионат с 32 очками в активе.

В рамках первенства девушки провели 12 матчей, одержав 10 побед, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.

В составе сборной выступали спортсменки 2006–2012 годов рождения. Второе место заняла казанская РСШОР «Динамо-УОР», третье — команда Свердловской области.

Чемпионат является ключевым событием отечественного календаря и проходит в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».