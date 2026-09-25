Лекцию к 85-летию Битвы за Москву провели для школьников в Воскресенске

В отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске 24 сентября прошел патриотический час «Воскресенск прифронтовой». Мероприятие посвятили 85-летию начала битвы за Москву.

Жители прифронтового Воскресенска жили по законам военного времени, производили оборонную продукцию, необходимую фронту. В отделе краеведения вспоминали земляков — героев тыла, которые всеми силами приближали Победу.

Встреча началась с экскурсии по военному залу. Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала ребятам, как встретили воскресенцы начало войны. Историк Валентина Кравцова поделилась своей многолетней поисково-исследовательской деятельностью по сохранению и восстановлению имен жителей города, на долю которых выпало тяжелое испытание. Она представила архивные документы, фотографии и воспоминания о военном лихолетье.

С фотографий смотрели молодые девушки, в экстремальных условиях производившие противотанковые мины, самоотверженные медики эвакогоспиталя № 2736, развернутого в годы войны в школе № 2, воскресенские школьники тех далеких лет, которые писали письма и готовили самодеятельные концерты для раненых бойцов. Валентина Кравцова подчеркнула, что уходит время, уходят люди, и хочется молодым рассказать о земляках, благодаря труду которых была выиграна первая, важная битва за Москву.