Новые очистные сооружения построят в поселке Успенском к 2027 году

В поселке Успенском продолжается строительство комплекса очистных сооружений, рассчитанного на обработку до 800 кубометров стоков в сутки. Сейчас объект готов на 10%: специалисты разрабатывают котлован и приступили к устройству подземной части. Завершить строительство планируют в первом квартале 2027 года.

Сейчас в поселке нет действующих очистных сооружений. Новая станция рассчитана на обслуживание 2,6 тысячи жителей, подключенных к централизованной канализации. При этом проект предусматривает резерв для дальнейшего подключения новых абонентов — максимальная расчетная нагрузка составит 960 кубометров в сутки.

Комплекс разместят в закрытом здании. Стоки будут проходить механическую и биологическую очистку, доочистку и обеззараживание ультрафиолетом. Для повышения надежности предусмотрены две независимые технологические линии.

Станция сможет принимать не только стоки из централизованной канализации, но и привозные стоки от жителей, не подключенных к сети. При проектировании также учли возможность приема ливневых вод.

Часть очищенной воды планируют использовать повторно для технологических нужд. Остальная вода после обеззараживания будет поступать по отводящей сети в ручей Колизна.

Строительство ведется по госпрограмме Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».